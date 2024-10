Krasse Geschichte um Frauke Ludowig: Praktikanten mussten in den Keller!

Köln - Seit Mai 1994 moderiert Frauke Ludowig (60) die RTL -Sendung "Exclusiv - Das Starmagazin". Doch dabei ging es wohl nicht immer so fröhlich zu, wie man glaubt.

"Doch, die Praktikanten mussten in den Keller gehen, weil die Frauke Ludowig kam", lässt die 44-Jährige wissen.

"Damals war es noch so: Wenn Frauke Ludowig ins Styling kam, mussten alle den Raum verlassen", erklärt Tine Siepmann (44) im Podcast "Frau Keludowig und Tine - exclusiv und ungeschminkt", den sie gemeinsam mit der zweifachen Mutter macht.

Tine Siepmann hat die Moderatorin bereits mit 21 Jahren kennengelernt. © Instagram/tine.siepmann (Screenshot)

Vor allem das Alter sorge dafür, dass es sie nicht störe, wo man sich umziehe. "Das Schöne ist, wenn man älter wird, es wird einem scheißegal. Ehrlich jetzt", erzählt die 60-Jährige weiter.

Aus diesem Grund ziehe sich Frauke auch mal im großen Stylingraum um, sollten alle Umkleiden von Kolleginnen und Kollegen besetzt sein.

Dann stelle man sich auch mal hinter das Bügelbrett "und schwups, stehst du in Unterhose. Wenn du eine anhast", bestätigt Tine, während die Moderatorin preisgibt: "Das ist auch nicht immer sicher."

Mittlerweile habe Frauke auch keine Hemmungen mehr, Fotoshootings im Freien durchzuführen.

"Da ziehe ich mich auch mal unter der Rheinbrücke um. Mir ist das total egal. Deshalb wundere ich mich so, dass du sagst, dass die Praktikanten früher in den Keller gehen mussten", so die gelernte Bankkauffrau.

Ihre Freundin klärt auf: "Du warst so die Top-Moderatorin. Und Frauke war halt die Frauke. Aber dann durfte ich mal bei einer Anprobe dabei sein. Ich weiß noch, ich war so aufgeregt."

Der Beginn einer Freundschaft, die heute immer noch währt und sogar dazu geführt hat, dass die beiden jetzt einen gemeinsamen Podcast haben.