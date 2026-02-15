Krasser Wandel: So rockt Riccardo Simonetti jetzt seine Haare

Berlin - Entertainer Riccardo Simonetti (32) ist bisher für seine lange brünette Mähne bekannt – ein Markenzeichen und Ausdruck seiner Persönlichkeit. Jetzt überrascht er jedoch mit schwarzen Haaren und scheint den neuen Look sichtlich zu genießen.

Bisher gehörten seine langen gewellten Haare, bunten Outfits und das helle Make-up zu Riccardo Simonettis Look – nun scheint er in seine Baddie-Era zu starten. © Bildmontage: Screenshot/instagram/riccardosimonetti, Rolf Vennenbernd/dpa

Als Markenbotschafter einer Haarpflegemarke erklärte er in einem früheren Gala-Interview: "Meine Haare gehören einfach zu mir. […] Es ist meine Pflicht, meine Haare so zu tragen. Das bin ich der Menschheit schuldig."

Jetzt scheint Simonetti aber Lust auf Veränderung gehabt zu haben: In einem Instagram-Video zeigt er sich mit schwarzen, gestuften Haaren und Pony.

Dazu schreibt er: "First Time Black Hair" ("Das erste Mal schwarze Haare") und "New Character unlocked" ("Neuer Charakter freigeschaltet").

Dazu kombiniert er verschiedene Looks: Mal trägt er Jogginghose und Oberkörper frei, mal einen schicken Anzug mit langem schwarzen Mantel und Krawatte, ergänzt durch dramatisches Smokey-Eyes-Make-up.