Schock auf Bühne: US-Rapperin stürzt mitten in Performance

Las Vegas (Nevada/USA) - Im Rahmen ihrer "Little Miss Drama"-Tour stand US-Rapperin Cardi B (33) am Freitag in Las Vegas auf der Bühne – und bereitete ihren Fans einen ziemlich großen Schrecken.

Cardi B (33) konnte nach dem Sturz auf der Bühne zum Glück nur lachen. © Leonardo Munoz / AFP

Wie ein Video, das seither auf Social Media kursiert, zeigt, musste die Performance des Blueface-Hits "Thotiana" nämlich beinahe unterbrochen werden.

Der Grund: Während sich die Künstlerin lasziv im Takt der Musik auf einem Stuhl rekelte, fiel sie plötzlich ungeplant – und nicht sonderlich grazil – zu Boden.

Ganz eindeutig kein Teil der Choreografie. Doch keine Sorge: Verletzt hat sich Cardi B dabei offensichtlich nicht.

Zwar verweilte sie daraufhin am Boden, um den Songtext zu beenden. Kurz darauf konnte sie jedoch schon wieder lachen und einen Witz reißen: "Das war die Regierung", rief sie kichernd ins Mikrofon, bevor sie die Show fortsetzte und ihren nächsten Song, "Pretty & Petty", zum Besten gab.