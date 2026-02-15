Schock auf Bühne: US-Rapperin stürzt mitten in Performance
Las Vegas (Nevada/USA) - Im Rahmen ihrer "Little Miss Drama"-Tour stand US-Rapperin Cardi B (33) am Freitag in Las Vegas auf der Bühne – und bereitete ihren Fans einen ziemlich großen Schrecken.
Wie ein Video, das seither auf Social Media kursiert, zeigt, musste die Performance des Blueface-Hits "Thotiana" nämlich beinahe unterbrochen werden.
Der Grund: Während sich die Künstlerin lasziv im Takt der Musik auf einem Stuhl rekelte, fiel sie plötzlich ungeplant – und nicht sonderlich grazil – zu Boden.
Ganz eindeutig kein Teil der Choreografie. Doch keine Sorge: Verletzt hat sich Cardi B dabei offensichtlich nicht.
Zwar verweilte sie daraufhin am Boden, um den Songtext zu beenden. Kurz darauf konnte sie jedoch schon wieder lachen und einen Witz reißen: "Das war die Regierung", rief sie kichernd ins Mikrofon, bevor sie die Show fortsetzte und ihren nächsten Song, "Pretty & Petty", zum Besten gab.
Auf Social Media ging der Clip von Cardi B schnell viral
Cardi B nutzt Anlass, um gegen US-Regierung zu schießen
Doch damit war es nicht getan. Auch nach dem Konzert lies es sich die 33-Jährige nicht nehmen, erneut gegen Donald Trump (79) und dessen Gefolgschaft zu schießen.
"Leute, die Regierung hatte es heute auf mich abgesehen", verkündete sie schmunzelnd. "Ich sag's euch, das war die Regierung! Es war die Regierung, B*tch!"
Dass Cardi B kein großer Fan von der aktuellen politischen Situation im Land ist, ist kein Geheimnis.
Erst am Mittwoch, zum Auftakt ihrer Tournee, hatte sie sich in einer leidenschaftlichen Ansage auf der Bühne gegen den US-Präsidenten und seine Machenschaften positioniert: "Wenn ICE hier hereinkommt, springen wir denen auf den Ar*ch – die kriegen meine Fans nicht, B*tch!"
ICE ist die Einwanderungsbehörde der USA. In den vergangenen Wochen verschärften sich Proteste im ganzen Land aufgrund des Vorgehens gehen Migranten.
Titelfoto: Bildmontage: LEONARDO MUNOZ / AFP, X/Screenshot/PopCave