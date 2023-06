Krise beim "Bachelor"-Traumpaar? Einstiger Rosenkavalier spricht Klartext

Seit mittlerweile 18 Monaten sind Dominik Stuckmann (31) und Anna Rossow (34) zusammen. Doch bröckelt die Liebe des "Bachelor"-Paares? © Montage: Instagram/dominik.stuckmann

Die Dinge nahmen am Donnerstag in der Instagram-Story des einstigen Rosenkavaliers ihren Lauf. So berichtete der 31-Jährige zunächst noch davon, dass sich seine Freundin Anna Rossow (34) und er trotz mittlerweile sechs Monaten Anlaufzeit noch immer nicht so recht in ihre neue Wohnung in Frankfurt am Main eingelebt hätten.

Trotz der guten Lage und Ausstattung des Apartments seien vor allem ständige Termine und regelmäßige Urlaube schuld daran, dass noch immer Kartons herumstehen würden und einige Möbel gar nicht erst besorgt worden seien.

Während er in der Folge noch ein großes Dankeschön für anderthalb Jahre Liebe mit seiner Seelenverwandten in Richtung RTL sendete und Bali als das kommende Urlaubsdomizil verkündete, traf eine Follower-Frage im Rahmen einer Fragerunde bei Dominik scheinbar direkt ins Mark.

So wollte ein User wissen, ob es beim TV-Liebespaar derzeit krisele. Die Antwort verblüffte dabei durchaus: "Auch wir hatten schon eine Krise!", gab Dominik offen und ehrlich zu, fügte aber auch direkt an, dass es seiner Ansicht nach dazugehöre, dass "jede Beziehung Höhen und Tiefen" habe.

Ein gewisser Grad an Kompromissbereitschaft sowie die Abwägung, "ob man mit den Ecken und Kanten des Partners/der Partnerin klarkommen kann" sei jedoch absolut entscheidend für eine funktionierende Beziehung.