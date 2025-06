Kurioser Trend: Starfriseur ist fassungslos - "Das ist grob fahrlässig"

Doch was viele Nutzer begeistert, lässt beim Experten sämtliche Alarmglocken schrillen. Daher warnt der 30-Jährige eindringlich vor dem Selbstversuch und zeigt sich fassungslos in seinem Video.

In einem Video, worauf Dejan in seinem Clip Bezug nimmt, teilt eine Dame ihren "Geheimtipp": "Wasch deine Haare einmal pro Woche mit Spülmittel, wenn du ständig fettige Haare hast", so die Influencerin. Das Küchenprodukt soll nämlich stark entfettend wirken und auch die Talkproduktion auf der Kopfhaut reduzieren.

Tatsächlich ähneln sich Shampoo und Spülmittel in ihren Inhaltsstoffen, erklärt Dejan in seinem Video weiter. Wozu also die Warnung? "Ein Haarshampoo ist auf uns Menschen ausgelegt", erklärt der Experte. Spülmittel hingegen ist für den Gebrauch in der Küche ausgelegt und in seinen Inhaltsstoffen viel höher dosiert.

"Ich glaube nicht, dass eure Kopfhaut so fettig ist wie eine fettige Pfanne. Spülmittel hat auf eurer Kopfhaut nichts verloren", appelliert der Haarfluencer.

Wer auf eine gründliche Haarreinigung nicht verzichten möchte, kann einfach auf herkömmliches Tiefenreinigungsshampoo zurückgreifen, so der Profi.