Starfriseur ist fassungslos: "Das ist das Schlauste, was ich seit Jahren gesehen habe"

Was genau den Experten so von den Socken haut? Eine kuriose Haarwasch-Technik, die besonders schonend für Längen und Spitzen sein soll.

In einem viralen Video zeigt eine junge Frau mit extrem langen Haaren einen kuriosen Trick. Genau darauf nimmt der Profi in seinem neuesten Beitrag Bezug und traut dabei seinen Augen nicht.

Dejan Garz hat 1,1 Millionen Follower auf Instagram. © Madita Eggers/TAG24

Dejan Garz sieht darin gleich mehrere Vorteile: "Du sparst dir natürlich extrem viel Zeit beim Haareföhnen danach", so der Hamburger.

Und zweitens: "Die Längen und Spitzen werden langfristig 100 Prozent gepflegter sein, weil Shampoo und Wasser zusammen mit Reibung eben die Haare kaputt machen kann und austrocknet."

Das Fazit vom Profi: "Das ist ein hammermäßiger Tipp, um Zeit und Haarpflege zu sparen." Ein kleiner Haken fällt Garz beim Upload des Videos dann aber doch noch auf.

In der Videobeschreibung merkt Garz an: "Grundsätzlich finde ich den Tipp super! Jetzt gerade beim Bearbeiten und Hochladen des Reels habe ich allerdings gedacht: Was ist denn mit der Stelle auf dem Kopf, wo der Dutt saß?", so der 30-Jährige.

Insgesamt ermutigt der Profi jedoch auch hier, den Trick einmal auszuprobieren.