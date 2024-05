AfD-Politiker als Talk-Gäste? Anne Will spricht bei Kurt Krömer Tacheles

Berlin - Anne Will (58) hat im Gespräch mit Kurt Krömer (49) in dessen Podcast "Feelings" auf ihre Talkshow-Karriere zurückgeblickt.

Kurt Krömer (49) ist Gastgeber des Podcasts "Feelings". © Rolf Vennenbernd/dpa

Anfang Dezember 2023 machte sie nach 16 Jahren Schluss. Nach 553 Sendungen mit 1300 Gästen räumte Will den Posten und übergab den Sonntagabend an Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga (55).

"Ich bin froh mit der Entscheidung. Ich finde es genau richtig. Ich war nicht sicher, wie es sich anfühlen würde, aber es fühlt sich super an", verriet die 58-Jährige.

Langeweile kommt aber nicht auf, denn: Seit April 2024 ist die Talk-Königin wöchentlich in ihrem eigenen Podcast zu hören. Der Name: "Politik mit Anne Will".

Über ihren damaligen Job könne sie sich nicht beschweren. Es sei "nicht wie Fließband" oder "körperlich ausbeuterisch", aber "fordernd" gewesen, wie die Moderatorin erzählte.

Letzteres habe eine Rolle für den Schlussstrich gespielt - aber nicht nur. "Hauptsächlich habe ich gedacht, ich möchte noch einmal wieder etwas anderes machen. Darum ging es vor allen Dingen", gab die 58-Jährige weiter zu Protokoll.

Zudem ging es auch um AfD-Politiker, die sie in ihrer Sendung interviewt hatte. Auf die Frage Krömers, ob man sie als Gäste einladen sollte, antwortete der TV-Star: "Ich finde es schwer." Zum einen, weil sich diese Politiker "einem konstruktiven Gespräch verweigern", denn auf ein solches sei die Sendung ausgelegt.