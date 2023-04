"Australischer Hühnerwürger": Kurt Krömer zeigt putzigen neuen Mitbewohner

Komiker Kurt Krömer (48) hat sich einen Zwergspitz zugelegt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Kennt Ihr den "Australischen Hühnerwürger"? Klingt ganz schön gefährlich, nicht? So bezeichnet Kurt Krömer den neuen tierischen Mitbewohner an seiner Seite. Auf Instagram fügt der Komiker hinzu: "Fürs Bild ausnahmsweise ohne Maulkorb."

Wer den Humor des Komikers kennt, weiß natürlich: Kurti, wie ihn die Fans nennen, hat sich selbstverständlich kein gefährliches Haustier zugelegt. Vielmehr zeigt das jüngste Bild den Kult-Berliner mit einem süßen Zwergspitz. Puh, nochmal Glück gehabt!

Die Fans spielen trotzdem gerne mit. "Ditt issn Berliner Waschbär!", kommentiert ein Follower in waschechtem Berliner Idiom. Ein anderer vermutet: "Dachte zuerst an einen sibirischen Bärenreißer, die sehen so ähnlich aus".

Und eine dritte Person stellt klar: "Bei uns nennt man das Fußhupe!"

Einig sind sich die Follower, dass das Hündchen einfach zuckersüß ist! Der "Last One Laughing"-Teilnehmer scheint derselben Meinung zu sein, so verliebt blickt Kurt in weißem Shirt mit dem Spitz auf dem Arm in die Kamera.