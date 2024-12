Ben Becker bläst Kurt Krömer rauen Wind entgegen: "Haue dir auf die Fresse"

Berlin - Wenn zwei sich streiten, schmunzelt das Podcast-Publikum: Kurt Krömer (50) hat Schauspieler Ben Becker (60) in der aktuellen Folge von "Feelings" begrüßt. Bei einer Begegnung vor vielen Jahren hätte der 60-Jährige den Komiker beinahe ungespitzt in den Boden gerammt.

"Kein Problem. Dann gehen wir halt vor die Tür. Mal gucken, was passiert", erinnerte sich Becker an die Antwort des Entertainers.

Dort seien sie im Restaurant "Diener Tattersall" am Savigny-Platz fast aneinandergeraten. Becker musste im Rückblick lachen, wollte bereitwillig von dem Vorfall erzählen: "Ich fand das komisch. (...) Wir beide haben herumgefrötzelt und dann habe ich gedacht: 'Pass auf, Alter, ich haue dir auf die Fresse.'" Krömer hingegen habe damals gelassen reagiert.

Noch bevor der 60-Jährige ins Detail gehen konnte, wusste der Gastgeber Bescheid: "Oh, da wartet aber Böses."

Immerhin gilt Ben Becker als "Enfant terrible". Eine entsprechende Schlagkraft ist anzunehmen. Der Schauspieler ist "passionierter Faustkämpfer", bearbeite mindestens dreimal wöchentlich eine gute Stunde einen Sandsack in einem Berliner Gym. Boxen sei sein Lieblingsport, verriet er gerade erst in einem Interview mit der " Welt ".

Ben Becker (60) löst derzeit Begeisterungsstürme mit dem "Todesduell" in der Rolle des englischen Dichters und Pastors John Donne aus. © Jens Kalaene/dpa

Dass dieser so auf die Ansage einstieg, hinterließ bei dem 60-Jährigen einen bleibenden Eindruck: "Da war ich auf eine Art und Weise irgendwie positiv überrascht – bis heute! Also, weil ich damit nicht gerechnet habe. Das hat dich in meiner Wertschätzung weit nach oben gehoben."

Und er ergänzte: "Da hab ich gedacht: 'Hallelujah, ein Berliner Junge!' Das fand ich irgendwie gut."

Ob er dem Moderator mit der selbst bekundeten Leck-mich-am-Arsch-Haltung wirklich eine verpasst hätte, da ist sich Becker nicht mehr sicher. Der Gastgeber gab aber auch zu bedenken: "Das war die Phase, wo ich unheimlich viel gesoffen habe. (...) Nach dem Abend, wo wir uns da getroffen haben, bin ich dann noch auf die Schnauze gefallen. Also auf die Ellbogen!"

Klar ist: Die beiden liegen nicht miteinander über Kreuz. Becker ist sogar Fan von "dieser Gefängnissendung" - und meinte damit "Chez Krömer". Leider habe es zuvor nie gepasst, dem 50-Jährigen bei einer TV-Show einen Besuch abzustatten.

