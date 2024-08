"Größter Absturz meines Lebens": Kurt Krömer spricht offen über seine Depressionen

Berlin - Nachdem Kurt Krömer (49) seine Erkrankung in seiner Sendung "Chez Krömer" im März 2021 offenlegte und ein Buch über seine Erfahrung mit Depressionen schrieb, sprach er nun über den schlimmsten Abend in dieser schweren Zeit.

Der schlimmste Abend während seiner Depression: Nach einer Veranstaltung wacht Kurt Krömer (49) am nächsten Tag mit einem Filmriss im Hotel auf. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am vergangenen Samstag erhielt der 49-Jährige in Hannover den Mental Health Awareness Award der Robert-Enke-Stiftung. Anlässlich der Veranstaltung blickte er nochmal auf eine seiner schlimmsten Erinnerungen zurück.

"Den größten Absturz meines Lebens hatte ich hier in Hannover", so der Comedian im Interview mit RTL. An diesem Abend sei er nach einer Veranstaltung zurück ins Hotel gefahren, nachdem er auf dem roten Teppich ordentlich einen über den Durst getrunken habe.

Als er am nächsten Morgen wach wurde, der große Schock: Er habe die Bettdecke hochgeklappt und es sei alles voller Blut gewesen. Er verfiel in Panik. "Ich dachte: 'Hab ich jemanden abgestochen?'", so Krömer.

Kurz darauf habe sich alles aufgeklärt. Er sei gestürzt und als er im Hotelzimmer ankam, hätte er bereits einen kompletten Filmriss gehabt. "Hier trete ich nicht mehr auf", hatte er daraufhin zu sich selbst gesagt.