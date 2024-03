Handball-Ikone Stefan Kretzschmar bei Kurt Krömer: Darum hörte er als Spieler auf

Stefan Kretzschmar (51) ist Sportvorstand von den Füchsen Berlin. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

In seinem Sommerurlaub geriet er damals ins Grübeln. "Willst du noch zwei, drei Jahre morgens um neun Uhr in kurzer Hose in der Turnhalle stehen und das machen, was du schon seit zwanzig Jahren gemacht hast?", so der heutige Sportchef der Füchse Berlin.

Seiner Ansicht nach gibt es zwei Herangehensweisen. Zum einen habe DFB-Sportdirektor Rudolf "Rudi" Völler (63) ihm gesagt: "Kretzsche, spiele so lange du kannst - bis sie dich vom Feld trägen, weil diese Zeit kommt nicht wieder."

Zum anderen: Aufhören, wenn du an der Spitze bist, "und sich die Leute fragen: Warum hört er denn schon auf?" Der einstige EHF-Cup-Sieger entschied sich für letzteres und wechselte damals ins Management seines Klubs SC Magdeburg. Heute spielt sein Sohn Elvis Ernesto (14) in der B-Jugend des Vereins.

