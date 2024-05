Johannes B. Kerner legt bei Kurt Krömer Schulzeit-Geständnis ab

Kurt Krömer (49) ist Gastgeber des Podcasts "Feelings". © Henning Kaiser/dpa

"Ich war sogar ein Jahr länger in der Schule, weil es mir da so sehr gefallen hatte", erzählte Kerner brühwarm, der in Bonn-Friesdorf zunächst auf die katholische Grundschule ging und am Jesuitengymnasium Aloisiuskolleg in Bad Godesberg das Abitur ablegte.

Demnach drehte der Journalist dort in der achten Klasse eine Ehrenrunde.

Mit etwa 14 Jahren kam Kerner dann von der ehemaligen Hauptstadt nach Berlin und lebte bis zu seinem 27. Lebensalter in Charlottenburg und Schöneberg.

Seine ersten Schritte im Journalismus machte der heute 59-Jährige im August 1986, als er ein zweimonatiges unbezahltes Praktikum beim Sender Freies Berlin (SFB) absolvierte.

"Ich hatte großes Glück, dass ich da weiter anschließend als studentische Hilfskraft arbeiten durfte", blickte der Moderatorin zurück, der Betriebswirtschaftslehre ohne Abschluss studierte. "Das waren sechs sehr prägende Jahre". Er habe "für Fernsehsachen nichts gelernt", aber "da habe ich immer wieder weitermachen dürfen und dann ist das ein oder andere passiert."