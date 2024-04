Kurt Krömer macht Drogen-Beichte: "Ich fand's nicht geil"

Krömer erzählte, dass er im Alter von etwa 20 Jahren Kokain genommen habe. "Ich fand's nicht geil", betonte der Berliner Entertainer und setzte neben den Kosten den Grund nach: "Ich finde, Koks macht dich so cool, und ich will nicht cool sein. Wenn ich jetzt koksen würde, würde mir 50 Prozent meiner Komik fehlen. Kurt Krömer als cooler Typ ist nicht lustig."

Pierre M. Krause (47) moderiert seit 2020 die Sendung "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause". © Patrick Seeger/dpa

Darüber hinaus ging es auch über das Nutzen von sozialen Medien im Alltag. Krömer zieht beim Konsum von Instagram mittlerweile eine Grenze: "Ich poste am Donnerstag den Gast für 'Feelings' und dann lösche ich die App von meinem Handy."

Daraufhin entfuhr Krause ein verwundertes "Wirklich?".

Außerdem sei es Krömer wichtig, dass er die Kommentarfunktion deaktiviert.

Als Krause nachhakte, ob die Kommentare früher eher zugewandt waren oder eher Hater schrieben, bestätigte der Gastgeber letzteres. Zudem hätten manche User zu viel in die Fotos hineininterpretiert: "Ich habe ein grünes T-Shirt an und stehe am See. Dann heißt es: Die Hoffnung stirbt zuletzt und die Grünen werden es politisch richten."

Krause reihte sich ein: "Ich finde, eines der blödesten Kommentare ist, wenn man etwas Albernes, Lustiges macht und jemand schreibt: 'Haben wir denn keine anderen Probleme?" Das ist das Dümmste überhaupt. Natürlich haben wir andere Probleme, aber darum geht es doch gar nicht."

