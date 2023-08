Kurt Krömer sorgt für Urlaubsfeeling bei seinen Fans

Wo ist Kurt Krömer wohl hingereist? Das bleibt fürs Erste sein Geheimnis! © Screenshot/instagram/Kurt Krömer

Wer sonnt sich denn da bei schönstem Wetter am Strand unter Palmen? Kein Geringerer als Kurt Krömer, der erst am 3. August eine weitere Folge seines Podcasts "Feelings" mit Yasmine M'Barek veröffentlichte.



Am Sonntag und Montag hatte der 48-Jährige Urlaubsfotos von sich geteilt, die seine Fans begeistert kommentierten und likten. Wo er sich gerade genau aufhält, behielt er allerdings für sich.

Sein erster Post vom Sonntag sorgte sogar für eine anzügliche Message unter dem Beitrag. "Herr Krömer, Sie sind verhaftet wegen sexy!", schrieb ein User zu dem Foto, das Krömer oberkörperfrei neben einer Palme posierend zeigte.

Ein anderer gab ihm dagegen eher einen tropischen Urlaubstipp mit auf den Weg in seine Auszeit und kommentierte: "Durch Kokosnüsse sterben jedes Jahr mehr Menschen als durch Haie - also schwimm besser vor den Nüssen weg. Schönen Urlaub." Insgesamt bekam er sehr viel positives Feedback für seine sonnigen Strandgrüße an seine Fans.

Genauso gut kam aber der Post vom Montag an, in dem er mit einem Cocktail lässig im Sand chillt und das Wasser genießt.