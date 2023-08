Heinz Strunk bei Kurt Krömer über Trash-TV: Darum schaut er "Die Wollnys"

Berlin - Ob Buch, Musik oder Bühne, was Heinz Strunk (61) anfasst, wird zu Gold. Doch das war nicht immer so und der Weg dorthin war steinig, wie er in Kurt Krömers (48) Podcast "Feelings" verriet. Obendrein sprach der 61-Jährige über sein Faible für Trash-TV.