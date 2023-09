Kurt Krömer trifft wieder auf Linda Zervakis: Wer schnappt sich die Heiße Hexe?

Berlin - Bei " Chez Krömer " war sie schon zu Gast, nun gab sie sich auch in der aktuellen Ausgabe von Kurt Krömers (48) Podcast " Feelings " die Ehre: Linda Zervakis (48), die dem Gastgeber mit einem Vorschlag eine kleine Last abnahm.

Kurt Krömer (48) betreibt den Podcast "Feelings". © Fabian Sommer/dpa

Das Gespräch kam auch direkt auf ihren Besuch in der preisgekrönten, beliebten, aber mittlerweile eingestellten Talkshow beim RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) des Komikers.

Die frühere "Tagesschau"-Sprecherin, die als Kind den Spitznamen "Zaziki" und "Zervelatwurst" trug, hatte damals erzählt, dass sie im Kiosk ihrer Mutter Hamburger der Marke "Heiße Hexe" zubereitete.

Die erhitzten Tiefkühlprodukte aus der Mikrowelle sorgten regelmäßig für verbrannte Gaumen. "Der Burger war von außen schön heiß und in der Mitte noch gefroren", weckte die Hamburgerin mit den griechischen Wurzeln Kindheitserinnerungen an manchen Freibadbesuch in den 80er und frühen 90ern.

"Wie reingekotzt sah das immer aus, aber es hat geschmeckt", urteilte der Gastgeber rückblickend. So Automat spielte dann auch eine Rolle in der "Chez Krömer"-Folge mit Zervakis, die sich über den neuen Spitznamen "heiße Hexe" freut.

Der große Apparat stehe seitdem immer noch bei Krömer im Hausflur herum und Krömer müsse daher "jeden Tag mindestens zehn-, fünfzehnmal an dich denken muss", sagte der Berliner an Zervakis gerichtet. Der wisse aber nicht, was er mit dem Gerät anfangen soll.