Kurt Krömer spricht ganz offen über seine Karriere: "Wie ein Fiebertraum"

Kurt Krömer (48) betreibt den Podcast "Feelings". © Rolf Vennenbernd/dpa

Das verriet der Berliner Humorist in der neuesten Ausgabe seines Podcasts "Feelings", in dem auch die Karrieren von Kollegen behandelt wurde. Unter anderem ging es um Moderator Pierre M. Krause (46), der in Krömers Augen zu sehr unter dem Radar läuft und schon lange viel größer hätte herauskommen müssen.

Auch die berufliche Laufbahn von Chefsatiriker Oliver Kalkofe (57) thematisierte der Gastgeber im Gespräch mit Popstar Axel Bosse (43, "Der letzte Tanz").

"Glaubst du, dass du das alles ein bisschen besser abkannst, weil es auch ein bisschen länger gedauert hat und, man muss schon sagen, es ist ja schon richtig groß geworden", wollte der Studiogast von Krömer mit Blick auf dessen Erfolge im Fernsehen, auf den Bühnen vor ausverkauftem Publikum und als Bestseller-Autor wissen.

Alexander Bojcan, wie der Berliner gebürtig heißt, erklärte, dass er daher in seinen Worten "nicht mehr herumtoure", weil es ihm sonst "zu viel ist". Bereits im Dezember 2022 hatte er bei einem Konzert in Hamburg seinen vorübergehenden Rückzug vom Bühnendasein nach dem Ende der Tour im Sommer dieses Jahres verkündet.

Die Pause war offenbar dringend nötig. Nach seiner vorerst letzten Show in der Berliner Wühlheide ließ der Entertainer die anstrengende Zeit im Podcast Revue passieren: "Am 17. Juni habe ich aufgehört und bis dahin zehn Monate zurückgerechnet habe ich so viel gemacht wie in den vergangenen fünf Jahren zusammen nicht."