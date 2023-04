Kurt Krömer verrät Iris Berben: Er wäre bei Meisenknödel-Aktion fast gestorben!

Kurt Krömer (48) betreibt den Podcast "Feelings". © Fabian Sommer/dpa

Es ist ein altbekanntes Ritual: Jeder Podcast-Gast soll dem Gastgeber ein Geschenk mitbringen, das nicht mehr als sechs Euro kostet.

Beide Schauspieler kennen sich, da sie gemeinsam für den Kinderfilm "Conni & Co 2 - Das Geheimnis des T-Rex" vor der Kamera standen. Krömer gab darin einen Zoohändler. Iris Berben entschied sich also für Meisenknödel als Geschenk - "in Angedenken an die Rolle" und "Sie können vielleicht auch Ihre eigene Meise damit füttern".

Weil der Berliner Komiker zuletzt immer wieder Nagellack geschenkt bekam, entschied sich die Schauspiel-Legende dagegen. "Man muss das ja im Kühlschrank lagern, wir haben alle abgenommen, meine Kinder haben nichts zu essen", scherzte Krömer daraufhin, "weil alles voll ist mit Nagellack". Nun könne er aber "am Abend schön Meisenknödel warmmachen".

Der 48-Jährige habe Vogelhäuschen im Garten und dann bricht es aus ihm heraus: "Es ist eine traurige Erinnerung, weil ich im vergangenen Jahr fast gestorben wäre." Er habe mit einer Reißzwecke einen Meisenknödel an einem Häuschen befestigen wollen, berichtete der Moderator.

"Als ich die Leiter heruntergestiegen bin, habe ich die letzte Stufe verfehlt, bin heruntergefallen und mit dem Rücken gegen eine Steinpalette geknallt, sodass ich auf dem Rücken lag und dachte: Das war's dann."