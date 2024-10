Oliver Kalkofe rechnet bei Kurt Krömer ab: "Die Kreativität geht dann wieder weg"

"Ich habe keinen Bock, jetzt immer zu meckern und zu sagen, Fernsehen ist scheiße. Ich denke immer noch so, wir haben noch Zeit, irgendwas zu verändern", warf Krömer ein, der auf eine "neue Generation an Redakteuren" hofft.

Den Zahn zog ihm der Parodist direkt: "Ich glaube, die Neuen sind manchmal fast noch schlimmer. Bei den Jüngeren hast du fast noch mehr Ängste heute, dass die etwas korrekter machen wollen", vertrat er eine andere Ansicht.

Hinzu komme der "ewige Kreislauf", wie der Komiker es nannte. Streaming-Dienste wie Netflix seien zunächst innovativ bei hoher Qualität gewesen. "Nach kurzer Zeit übernimmt da auch das Geschäftsmodell das Ganze."

Hierzu führte Kalkofe Algorithmen an, "die dir vorher sagen, was eigentlich wie in der Serie so zu sein hat, weil das jetzt gerade so und so angesagt" sei.

Und das Ende vom Lied? "Die Kreativität, die am Anfang genau dieses ausgemacht hat, geht dann schon wieder weg."

