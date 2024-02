Teddy Teclebrhan trifft auf Kurt Krömer: "Ich komme aus Dresden"

Der in Eritrea geborene Teclebrhan flachste sächselnd: "Also, ich komme aus Dresden."

"Schön, dass wir jetzt auch endlich Gäste haben, die keiner kennt. Wer sind Sie denn? Was machen Sie beruflich oder gehen Sie noch in die Schule?", eröffnete Krömer das Gespräch.

Der Berliner Entertainer war sichtlich erfreut, als er seinen " LOL: Last One Laughing "-Mitstreiter nach dem Abnehmen der Augenbinde erblickte.

Tedros "Teddy" Teclebrhan (40) ist bekannt für seine Kunstfiguren. © Soeren Stache/dpa

Zwar wolle der bei Tübingen aufgewachsene Künstler in dem Podcast nicht die Werbetrommel für das Format rühren, aber "es ist die allererste Show, zu der ich zu 110 Prozent stehe", räumte Teclebrhan ein. Krömer wollte es genauer wissen, was vorher los gewesen sei.

"Weil ich immer so ein bisschen in so ein Konzept gedrückt wurde", hob der 40-Jährige an und relativierte noch im selben Atemzug: "Es ist auch eine Entscheidung von mir. (...) Es gab wenige Momente, wo man mich mit Geld überzeugen konnte. Da bin ich echt stabil geblieben."

Teclebrhan erinnerte sich zudem an ein Gespräch mit Krömer auf einer Terrasse im Anschluss an "LOL". In diesem Zusammenhang erzählte er dem Gastgeber damals, dass er "körperlich und seelisch total leer" gewesen sei.

"Das war ein richtig schönes Zuhören. (...) Du hast zu mir gesagt: 'Teddy, ruh dich mal aus. Mach mal Pause. Ich sehe, dass du platt bist'", bedankte er sich rückblickend für die einfühlsamen Worte. "Das hat mir voll viel bedeutet. Ich habe mich richtig wohlgefühlt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal seelisch so erschöpft war wie letztes Jahr."

