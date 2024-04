"Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth packt bei Kurt Krömer aus und entlarvt Politiker

Das sei auch bei Polit-Talks der Fall. "Die sind ja auch regelmäßig sauer nach einer Sendung. Danach muss man ja dann immer noch so ein bisschen cringe bei einem Bier oder so zusammenstehen", gab Klamroth Einblick hinter der Kulissen. Vielen würden sich auch über zu wenig Redezeit beschweren, plauderte er weiter aus dem Nähkästchen.

Unterm Strich können sich die Personen aber aussuchen, in welche Sendungen sie gehen, um beispielsweise ein Buch zu bewerben.

In dem Gespräch ging es unter anderem über den Umgangston im Fernsehen. Es gebe besonders bei den Polit-Talks "harte Diskussionen, die auch manchmal unangenehm für den Gast" seien, aber dennoch würden Politiker auch weiterhin kommen, erzählte Klamroth.

Louis Klamroth (34) ist seit Januar 2023 neuer Moderator der ARD-Talkshow "Hart aber fair". © Carsten Koall/dpa

"Es gab auch durchaus schon Sprecher von Politikern, die das dann am nächsten Tag durchgestoppt haben und dann eine E-Mail geschickt haben: 'Guck mal, der andere hat vier Minuten mehr gesprochen.'"

Namen wollte der Partner von Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer (28) nicht nennen.



Krömer wollte von dem Moderator wissen, ob er Gäste entlarven würde, "wenn die da sitzen und eine Show machen".

Klamroth erwiderte mit "manchmal" und ergänzte: "Ich habe auch schon in der Sendung gesagt: 'Das sagen Sie doch jetzt nur, weil Sie im Fernsehen sind' oder so."

Er schloss sich Krömers Einwurf "Weil sie wissen, wie sie wirken müssen" an und verriet zudem ein interessantes Detail:

"Manchmal nehmen sie sich auch Notizen mit und da kann ich ja drauf schielen. Da haben die manchmal in fett gedruckt Sätze mit Ausrufezeichen - und die bringen die dann und hauen noch auf den Tisch dabei."

Dazu brachte der Berliner Komiker an: "Wie in der Comedy, so Oneliner. Von Gag-Autoren geschrieben." Daraufhin Klamroth beipflichtend: "Genau."

