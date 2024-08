Was Kurt Krömer und Katharina Thalbach gemeinsam haben

Katharina Thalbach (70) steht seit ihrer Kindheit auf die Bühne. © Rolf Vennenbernd/dpa

Damals tanzten Krömer und Thalbach noch bis nachts um vier Uhr am Savignyplatz. "Wie ein Vagabund", blickte der Berliner Entertainer zurück. "Ich glaube, ich bin dann um zwölf Uhr mittags gegangen."

Die Regisseurin strahlte übers ganze Gesicht: "War eine lange Nacht". Heute lassen es beide ruhig angehen. Sie trinken nicht mehr. Thalbach verlor ihre große Liebe, den Schriftsteller und Dramatiker, Thomas Brasch (1945-2001) an den Alkohol, und setzt nun auf Wasser und Pfefferminztee.

Gastgeber und Gästin gaben auch das Rauchen ab, während Krömer noch elektronisch pafft. Die Schauspielerin zog zuletzt vor drei Wochen an einem Glimmstängel.

Was die beiden gebürtigen Berliner noch eint: Die Hauptstadt kann anstrengend sein. "Mich nervt das ja. Nicht die Leute, aber alle diese verschiedenen. Farben und Stimmen und Geschichten und manchmal auch Sorgen", schilderte der 49-Jährige seine Gefühlslage.

Thalbach hat mittlerweile neben dem Domizil in Berlin auch seit zwölf Jahren ein Platz auf dem Land. "Also, ich muss zugeben, ich hätte das nie gedacht von mir. Weil ich ja wirklich absolut Berlin-Mitte-Kind bin. Oder Charlottenburg. Also wirklich Zentrum Berlin. Aber dadurch, dass ich auch keinen Alkohol mehr trinke, jetzt auch nicht mehr rauche, bin ich ja so entsetzlich langweilig. Aber ich liebe es, einfach ganz früh schlafen zu gehen", erzählte sie.

