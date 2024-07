"Wissen macht Ah!"-Legende Ralph Caspers bei Kurt Krömer: Wenn dir jedes Gesicht fremd ist

Kurt Krömer (49) ist Gastgeber des Podcasts "Feelings". © Rolf Vennenbernd/dpa

Gesicht ist hierbei das Stichwort. Der frühere "Wissen macht Ah!"-Moderator leidet an Prosopagnosie, wie vor zwei Jahren bekannt wurde. Heißt: Er ist gesichtsblind.

Ein bis zweieinhalb Prozent aller Menschen geht es so. Im Gespräch mit Krömer nahm Caspers auf diese Störung Bezug, als der Gastgeber ihn für sein in seinen Augen unverändertes Aussehen ansprach.

"Ich kann Gesichter erkennen, aber ich kann sie nicht zuordnen. Also, wenn ich zum Beispiel so etwas wie Tatort gucke - oder ganz schlimm war es bei Herr der Ringe. Ich musste immer fragen: Kennen wir den? Jetzt haben wir den schon mal gesehen", erzählte der humorvolle Moderator.

Dem Berliner Komiker entfuhr darauf ein "krass" und verriet: "Ich kenne das auch. So eine Art Gesichts-Alzheimer. Dass ich Gesichter vergesse."

Der Autor führte dazu aus, dass es "ein ganzes Spektrum" gebe und manche Eltern es an ihre Kinder vererben. "Wenn sie sich mit ihren Kindern an der Schule zum Abholen verabreden, sagen sie ihnen: Du achtest auf den Mann mit der pinkfarbenen Mütze, weil das Kind sonst seinen eigenen Vater nicht erkennen würde. Und gleichzeitig muss der Vater dem Kind sagen, du ziehst auf jeden Fall diese pinkfarbene Mütze an."