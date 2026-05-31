Kurz nach seiner Show: Chris Tall nach Unfall auf Autobahn geschockt

Landshut - Schockmoment für Comedian Chris Tall (35): Nach seinem Tour-Stopp in Landshut war er in einen Unfall verwickelt! Offenbar lief ihm auf der Autobahn plötzlich ein Reh vor den Wagen.

Chris Tall (35) hatte nach seiner Show in Landshut einen Autounfall. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der 35-Jährige selbst auf Instagram erklärte, habe er während seiner Tournee immer Angst vor einem solchen Moment gehabt.

Demnach seien er und eine weitere Person auf der Autobahn unterwegs gewesen, als ein Reh unmittelbar vor ihnen auf die Fahrbahn gelaufen sei.

Noch bevor es zum Zusammenstoß gekommen sei, habe er dem Tier direkt in die Augen geschaut.

"Das hat so gescheppert", erinnerte sich Tall in seinem Beitrag. Das Reh sei laut seiner Aussage bei dem Unfall gestorben.

Wenig später sei auch die Polizei am Unfallort eingetroffen. Der Mercedes sei so stark beschädigt gewesen, dass er abgeschleppt werden musste.