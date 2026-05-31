Liebes-Hammer bei Laura Wontorra? Moderatorin soll wieder vergeben sein!

Köln - Laura Wontorra (37) hält ihr Privatleben strengstens geheim. Fragen zu ihrem Beziehungsstatus weicht sie meistens aus. Allerdings scheint die beliebte Star-Moderatorin wieder in festen Händen zu sein!

RTL-Moderatorin Laura Wontorra (37) soll frisch verliebt sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie "Bild" nämlich erfahren haben will, ist die Tochter von Moderatoren-Legende Jörg Wontorra (77) mit Sky-Moderator Riccardo Basile (34) zusammen.

Demnach sei das ganze nicht nur ein Flirt, sondern viel mehr!

Gefunkt haben soll es aus der glamourösen "Place to B"-Party von "Bild" im Februar 2026. Aus einer langjährigen Bekanntschaft sei Nähe geworden und aus der Nähe dann Gefühle.

Auch wenn die beiden eine Fernbeziehung zwischen Köln, Sylt und München führen sollen, laufe alles harmonisch ab.

Das Paar sei viel am Lachen und es verstehe sich blind. Vor allem in ihrem Freundeskreis sorge die Beziehung für Begeisterung.

Hinzu komme, dass Laura und Riccardo ihre Leidenschaft für den Fußball leben.