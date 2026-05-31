Liebes-Hammer bei Laura Wontorra? Moderatorin soll wieder vergeben sein!
Köln - Laura Wontorra (37) hält ihr Privatleben strengstens geheim. Fragen zu ihrem Beziehungsstatus weicht sie meistens aus. Allerdings scheint die beliebte Star-Moderatorin wieder in festen Händen zu sein!
Wie "Bild" nämlich erfahren haben will, ist die Tochter von Moderatoren-Legende Jörg Wontorra (77) mit Sky-Moderator Riccardo Basile (34) zusammen.
Demnach sei das ganze nicht nur ein Flirt, sondern viel mehr!
Gefunkt haben soll es aus der glamourösen "Place to B"-Party von "Bild" im Februar 2026. Aus einer langjährigen Bekanntschaft sei Nähe geworden und aus der Nähe dann Gefühle.
Auch wenn die beiden eine Fernbeziehung zwischen Köln, Sylt und München führen sollen, laufe alles harmonisch ab.
Das Paar sei viel am Lachen und es verstehe sich blind. Vor allem in ihrem Freundeskreis sorge die Beziehung für Begeisterung.
Hinzu komme, dass Laura und Riccardo ihre Leidenschaft für den Fußball leben.
Riccardo Basile arbeitete bereits mit Lauras Papa Jörg Wontorra zusammen
Denn während die 37-Jährige seit Jahren zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands gehört und für RTL, DAZN und Magenta TV bei den größten Fußball-Events der Welt durch das Programm führt, gehört ihr Liebster zu den Gesichtern von Sky.
Bereits seit 2020 moderiert er beim Münchener Privatsender seine eigenen Formate "Meine Geschichte", "Triple – der Hagedorn Fussballtalk" und "Sammer & Basile".
Und auch Lauras legendären Papa kennt Riccardo schon. Denn bei "Wontorra – Der Fußball-Talk" arbeitete er als Co-Moderator an der Seite des 77-Jährigen.
In Zukunft könnte es sogar zu einer gemeinsamen Moderation der beiden kommen. Denn Ende April wurde bekannt, dass die RTL-Gruppe den Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland übernimmt.
Nach der gescheiterten Ehe mit Ex-Fußballprofi Simon Zoller (34), mit dem Laura von 2016 bis 2022 verheiratet war, scheint die bekannte Sportmoderatorin endlich wieder ihr Liebesglück gefunden zu haben.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa