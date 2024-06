Walentina Doronina und Can Kaplan endgültig getrennt: "War lange überfällig!"

Essen/Köln - Sie hatten zwar lange probiert, ihre Beziehung zu retten, geholfen hat es aber nicht. Reality-Star Walentina Doronina (24, " Promi Big Brother ") hat die endgültige Trennung von ihrem Verlobten Can Kaplan (27) öffentlich gemacht.

Solche Bilder wird es wohl in Zukunft nicht mehr geben: Die Reality-Stars Walentina Doronina (24) und Can Kaplan (27) haben sich getrennt. © RTL/DPA

In einer Instagram-Story schrieb die 24-Jährige fast beiläufig: "Ich habe mich endgültig von Can getrennt - war lange überfällig".

In dem Statement machte Walentina ihrem Ex auch schwere Vorwürfe: "Ohne meine Erlaubnis in meine Wohnung einbrechen und und und. Ich werde dich nicht mehr schützen!"

Wirklich überraschend kommt das Liebes-Aus nicht. Schon im Frühjahr gab es Gerüchte über eine Trennung. Allerdings machten die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer damals deutlich, dass es sich dabei lediglich um eine Beziehungspause handelte.

Die Krönung des On-Off Spiels: Beim Box-Event "Fame Fighting Challenger" Ende Mai zeigte sich das Krawall-Paar im Kunstwerk in Mönchengladbach dann wieder turtelnd und kuschelnd im Publikum.