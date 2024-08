Kurz vor erster Lesung: Neu-Autor Chris Töpperwien wehrt sich gegen Hater

Los Angeles/Köln - Chris Töpperwien (50) ist in diesem Jahr bekanntlich unter die Autoren gegangen. Kurz vor seiner geplanten Lesung in Köln sah sich der USA-Wanderer nun jedoch dazu veranlasst, ein Machtwort für seine Hater zu sprechen.

Chris Töpperwien (50) ist nicht nur Unternehmer, TV-Star und Autor, sondern auch Vater des kleinen Lino (1). © Instagram/chris.toepperwien

Das Jahr 2024 verlief für den 50-Jährigen bislang ziemlich turbulent - zumindest, was die Ereignisse im Mai anbelangt. Da war Chris nämlich wegen des Vorwurfs der Veruntreuung und des Betrugs am Münchener Flughafen verhaftet worden, wanderte zeitweise sogar ins Gefängnis und durchlebte dort eine sehr schwierige Zeit.

Sein Buch "Holt mich hier raus!", das der Familienvater während seines Aufenthalts im Knast geschrieben hatte, half ihm jedoch dabei, das Erlebte zu verarbeiten. Für Töpperwien sei der Prozess des Schreibens eine Art Selbsttherapie gewesen, wie er seinen Anhängern erklärt hatte.

Doch offensichtlich vermutet nicht jeder "Fan" hinter dem Buchprojekt reine Selbstheilungsabsichten, sondern vielmehr wirtschaftliches Bestreben.

So machte der "Goodbye Deutschland"-Star seinen Hatern kurz vor seiner ersten Lesung in Köln, die am kommenden Samstag (24. August) in einer Kneipe in der City stattfinden soll, eine ordentliche Ansage!