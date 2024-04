Kusstests in Hollywood: Sie musste zehn Männer an einem Tag küssen

Der Film mit Nicholas Galitzine (29) und Anne Hathaway (41) ist ab dem 2. Mai bei Amazon Prime zu sehen. © Jack Plunkett/Invision/AP

Die Zeiten seien glücklicherweise vorbei und sie wisse auch, dass man ihr nichts Böses wollte. Es sei einfach normal gewesen in den 2000ern.



Demnächst wird die 41-Jährige in dem Film "the idea of you" auf Amazon Prime zu sehen sein, an der Seite von Nicholas Galitzine (29). Bei ihm sei ihr sofort klar gewesen, da passe die Chemie, ganz ohne Kusstest!

Als Produzentin des Filmes gestaltete sie das Casting für die männliche Hauptrolle mit. Statt Küssen ging es um Musik. Die Schauspieler sollten einen Song mitbringen, der zu ihrem Film-Charakter passe.

Mit der Band "The Alabama Shakes" überzeugte Nicholas. Die beiden konnten ausgelassen zusammen tanzen und der Funke war übergesprungen.