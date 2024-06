Kylie Jenner bricht in Tränen aus: "Warum denken die Leute, dass es okay ist?"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Sie ist die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans, gehört zu den Menschen mit den meisten Followern auf Instagram. Kein Wunder also, dass Kylie Jenner (26) stets unzähligen Kommentaren über sich ausgesetzt ist. Bisher hat sie diese nach außen hin an sich abprallen lassen – damit ist nun Schluss.

"Es ist ein Wunder, dass ich noch immer so viel Selbstbewusstsein habe und noch immer in den Spiegel schauen und mich schön finden kann", erklärte sie.

So behaupteten diese, dass Kylie dank ihrer vielen Schönheits-OPs mittlerweile deutlich älter aussehe, als sie es tatsächlich ist. Worte, die der Unternehmerin nahe gehen.

In der neuesten Folge der Erfolgsshow "The Kardashians" zeigt sich die 26-Jährige völlig fertig mit den Nerven. Während sie mit ihrer Schwester Kendall (28) spricht, erwähnt sie die "Jean Paul Gaultier"-Show, die sie im Januar besucht hatte. Daraufhin machten sich online etliche Nutzer über das Reality-Sternchen lustig.

DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Immer wieder wird Kylie Jenner für ihr Äußeres kritisiert. © MICHAEL TRAN / AFP

Es fühle sich an, als würde sie und ihre Familie von vielen nicht als Menschen mit Gefühlen gesehen werden. Dabei tun derartige Kommentare wirklich weh.

Anschließend brach Kylie in Tränen aus: "Warum denken die Leute, dass es okay ist, so über mich zu sprechen? Ich habe darüber noch nie geweint, aber es trifft mich wirklich."

Zwar gäbe es eine Menge Fans, die sie immer wieder in Schutz nehmen. Jedoch würden die Hater oft zurückschießen, dass es okay sei, sich über Kylies Äußeres lustig zu machen, da sie wegen der Schönheitseingriffe selbst daran schuld sei.

"Selbst wenn ich mich noch so oft operieren lassen würde, es ist immer noch nicht okay, über das Aussehen von jemandem zu reden."