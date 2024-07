Seltener Anblick: Kylie Jenner und Timothée Chalamet gemeinsam unterwegs

Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) halten ihre Beziehung weitesgehend privat. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am vergangenen Freitag wurde das junge Paar in einem Kino in LA gesichtet und fotografiert.

Das ist das erste Mal seit fünf Monaten, dass man die Turteltauben wieder gemeinsam vor die Kamera bekam.

Zuletzt wurden Kylie (26) und Timothée (28) im Januar bei den Golden Globe Awards fotografiert. Seitdem brodelte immer mal wieder die Gerüchteküche um eine Trennung.

Zwischendurch sah man sie aber auch zusammen einem Restaurant in New York, wie People berichtet. Ein Insider habe verraten, dass Chalamet sich dort sehr nett und entspannt verhalten haben soll.

Seit April 2023 daten das Model und der Schauspieler. Ihre Beziehung versuchen die zwei aus der Öffentlichkeit rauszuhalten.