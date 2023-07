Nach Liebes-Post und Kussfoto: Sind Kylie Jenner und ihre beste Freundin ein Paar?

In der neusten Folge des Reality-Hits "The Kardashians" sprach die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans nun erstmals über ihre angebliche Affäre mit Stassie - und konnte dabei nur lachen.

Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche immer wieder zu brodeln beginnt. Kann es sein, dass sich die beiden Freundinnen heimlich daten?

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden sich küssend im Netz zeigten. Online kursieren mehrere Videos, in denen sich die Freundinnen einen dicken Schmatzer auf die Lippen drücken.

Darauf stehen die beiden auf einem Basketballfeld - Arm in Arm, Mund an Mund.

Grund dafür ist ein Foto , das Kylie am diesjährigen Valentinstag selbst auf ihrem Instagram-Account hochgeladen hatte.

Auch Kylies Schwester Kendall (27) konnte den Spekulationen rund um eine mögliche Beziehung nichts abgewinnen. "Viele Freundinnen machen so etwas", fügte sie hinzu.

"Ist es nicht witzig, dass heutzutage jeder denkt, wir würden einander daten?", wandte sie sich lachend an Anastasia, die kurzerhand klarstellte: "Wir sind halt einfach besessen voneinander."

"Wenn wir ein bisschen Alkohol im Blut haben, wollen wir uns einfach nur küssen und so", erklärte Kylie grinsend. Das sei allerdings auch schon alles.

Um noch einmal zu untermalen, dass zwischen ihr und Stassie wirklich nichts laufe, beteuerte die Gründerin von "Kylie Cosmetics" schließlich noch einmal, dass sie die Influencerin als eine Art Schwester betrachte - auch wenn das wirklich zu bedauern sei.

"Es wäre einfach so viel einfacher", grinst sie breit und sah ihre beste Freundin an. "Das Leben wäre so viel einfacher, wenn ich mich sexuell zu dir hingezogen fühlen würde!"