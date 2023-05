Nach Met Gala: Kylie Jenner kommt nicht in den Club rein

New York - Am vergangenen Montag fand in New York die diesjährige Met Gala statt und auch Kylie Jenner (25) war mit am Start. Die Schwester von Kim Kardashian (42) wollte im Anschluss noch im renommierten Nachtclub "The Box" feiern, kam aber nicht rein.

Kylie Jenner (25) wurde der Einlass zum Nachtclub verwehrt. © Collage: Apu Gomes & Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

New York schaute am 1. Mai auf das Museum of Art. Am Big Apple traf sich die Crème de la Crème der Modewelt zu4 alljährlichen Met Gala.

Unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" stand die Veranstaltung ganz im Zeichen des 2019 verstorbenen Modeschöpfers (†79).

Auch Kylie Jenner gab sich die Ehre und die Ex-Frau von Rap-Star Travis Scott (32) wollte im Anschluss der Gala laut dem Promiportal Page Six noch kräftig feiern gehen. Im luxuriösen Nachtclub "The Box" traf sich alles, was Rang und Namen hatte.

Mit ein wenig Verspätung traf auch Kylie Jenner ein. Zum Leidwesen des Models soll der Club aber derart überfüllt gewesen sein, dass die Türsteher der millionenschweren Unternehmerin den Zutritt verweigert haben sollen.