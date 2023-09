Verliebt bis über beide Ohren: Kylie Jenner ist mit diesem Mega-Star zusammen!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Jetzt ist es also offiziell!

Jetzt ist es offiziell: Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) sind ein Paar! © Bildmontage: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bereits seit einigen Monaten kursieren etliche Gerüchte im Internet, dass Reality-TV-Sternchen Kylie Jenner (26) mit dem US-amerikanisch-französischen Schauspieler Timothée Chalamet (27) liiert sein soll.

Der Grund für die Spekulationen: Seit April dieses Jahres wurden die beiden immer wieder gemeinsam gesichtet. Bisher hatten sich jedoch weder Kylie noch Timothée zu den Schlagzeilen rund um ihr angebliches Liebesglück geäußert - zumindest bis jetzt!

Am Montagabend stand niemand Geringeres als Mega-Star Beyoncé (44) im Rahmen ihrer "Renaissance"-Tour auf der Bühne des SoFi Stadiums in Los Angeles. Im Publikum wimmelte es nur so vor Promis.

So fanden sich in der Menge nicht nur Zendaya (27), Tom Holland (27), Meghan Markle (42), Katy Perry (38) und Chris Rock (58). Auch Kylie und Timothée hatten sich unter das Volk gemischt - und schienen ihre Hände die gesamte Show über nicht bei sich behalten zu können.