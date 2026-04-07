Drama um Lady Gaga: Krankheit zwingt sie zur Konzertabsage

Montreal - Lady Gaga (40) musste ihr Konzert in Kanada am Montagabend nur drei Stunden vor dem geplanten Auftritt absagen.

Über Instagram teilte Lady Gaga mit, dass sie das Konzert absagen muss. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/ladygaga

Wie die 40-jährige Grammy-Gewinnerin in ihrer Instagram-Story erklärte, leide sie derzeit an einer Atemwegsinfektion und könne deshalb nicht auftreten.

"Ich kämpfe seit einigen Tagen mit einer Atemwegsinfektion und habe alles versucht, mich auszuruhen und zu erholen, aber es ist schlimmer geworden", schrieb sie offen an ihre Fans.

Auf ärztlichen Rat hin habe sie sich schließlich dazu entschieden, den Auftritt abzusagen, da sich ihr Zustand weiter verschlechtert habe.

Zudem räumte sie ein: "[...] Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich euch heute die Leistung bieten könnte, die ihr verdient."

Die Absage erfolgte nur wenige Stunden vor Konzertbeginn und traf viele Fans unvorbereitet. Die Sängerin zeigte sich darüber tief betroffen und entschuldigte sich ausdrücklich: Sie sei "unendlich traurig", dass sie erst nach ihrer Genesung wieder auftreten könne.

Weiter schrieb sie: "Es tut mir so leid für alle, die geplant hatten, dabei zu sein und mich zu unterstützen."