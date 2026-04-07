Drama um Lady Gaga: Krankheit zwingt sie zur Konzertabsage
Montreal - Lady Gaga (40) musste ihr Konzert in Kanada am Montagabend nur drei Stunden vor dem geplanten Auftritt absagen.
Wie die 40-jährige Grammy-Gewinnerin in ihrer Instagram-Story erklärte, leide sie derzeit an einer Atemwegsinfektion und könne deshalb nicht auftreten.
"Ich kämpfe seit einigen Tagen mit einer Atemwegsinfektion und habe alles versucht, mich auszuruhen und zu erholen, aber es ist schlimmer geworden", schrieb sie offen an ihre Fans.
Auf ärztlichen Rat hin habe sie sich schließlich dazu entschieden, den Auftritt abzusagen, da sich ihr Zustand weiter verschlechtert habe.
Zudem räumte sie ein: "[...] Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich euch heute die Leistung bieten könnte, die ihr verdient."
Die Absage erfolgte nur wenige Stunden vor Konzertbeginn und traf viele Fans unvorbereitet. Die Sängerin zeigte sich darüber tief betroffen und entschuldigte sich ausdrücklich: Sie sei "unendlich traurig", dass sie erst nach ihrer Genesung wieder auftreten könne.
Weiter schrieb sie: "Es tut mir so leid für alle, die geplant hatten, dabei zu sein und mich zu unterstützen."
Bereits zuvor musste sie ein Konzert kurzfristig absagen
Ob es einen Ersatztermin oder Rückerstattungen für die Ticketinhaber geben wird, ist derzeit noch unklar.
Die Künstlerin befindet sich derzeit mitten in ihrer großen "Mayhem Ball"-Tour, die insgesamt 86 Konzerte umfasst und im Juli 2025 gestartet ist.
Als nächste Stationen sind Auftritte in Saint Paul, Minnesota, am Donnerstag und Freitag geplant, bevor die Tour am kommenden Montag in New York City ihren Abschluss finden soll.
Bereits im September 2025 hatte die Sängerin ein Konzert in Miami aus gesundheitlichen Gründen verschieben müssen.
Auch damals sagte sie den Auftritt kurzfristig ab und erklärte, sie werde ihn "so schnell wie möglich" nachholen.
Als Ursache nannte sie eine "extrem überanstrengte" Stimme und äußerte die Sorge, andernfalls "langfristige oder dauerhafte Schäden an ihren Stimmbändern" zu riskieren. Der Nachholtermin fand schließlich am 13. März 2026 statt.
Titelfoto: Bildmontage: JOSH EDELSON / AFP, Instagram/Screenshot/ladygaga