"Joker 2": Lady Gaga hüpft als Harley Quinn singend über Treppenstufen der Bronx

New York City (USA) - Die Dreharbeiten zum zweiten Teil des Kino-Hits "Joker" laufen heiß und offenbaren ein weibliches Déjà-vu: Denn neben Arthur Fleck (Joaquin Phoenix, 48) tanzt nun Lady Gaga (37) in der Rolle von Harley Quinn singend die berühmten Treppenstufen in der Bronx nach unten.

Erst am gestrigen Montag hüpfte Lady Gaga im Zuge der Dreharbeiten über die Treppenstufen einer Stufenstraße im New Yorker Stadtteil Bronx . Sie verbindet für Fußgänger die Shakespeare Avenue mit der Anderson Avenue und ist seit der Erscheinung des ersten Joker-Films 2019 auch als die "Joker-Treppe" bekannt.

New York City befindet sich laut der US -Zeitung New York Post derzeit im Ausnahmezustand. Denn dort wird gerade zu "Joker: Folie à Deux" gefilmt - und Fans wollen dabei sein!

Viel ist noch nicht bekannt zur Handlung des zweiten Joker-Films, doch Trailer und erste Fotos versprechen chaotischen Wahnsinn! © KENA BETANCUR / AFP

Doch die 37-Jährige, die neben Rollen in "House of Gucci" (2021) oder "Topgun: Maverick" (2022) vor allem für ihr musikalisches Talent bekannt ist, wird ihrem Schauspiel-Kollegen Joaquin Phoenix wohl nicht gänzlich die Gesangs-Show stehlen können: Dieser spielte in dem Film "Walk the Line" (2005) den Country-Musiker Johnny Cash und sang dessen Lieder auch selbst.



Die Fortsetzung des ersten Teils von "Joker", bei dem ebenfalls Todd Phillips (52) Regie führte, wird genauso losgelöst vom restlichen DC-Universum stattfinden und ähnlich realistisch sowie düster gehalten werden.

Die Handlung soll sich ersten Vermutungen nach jedoch an den Original-Comics orientieren, in denen der Joker seine Harley Quinn in einer Psychiatrie kennen- und lieben lernte.

Neben den beiden Hauptdarstellern Phoenix und Gaga ist auch die aus Berlin stammende Schauspielerin Zazie Beetz (31) wieder mit dabei. Sie spielte im ersten Teil der Clown-Tragödie Arthur Flecks Nachbarin Sophie Dumond, an dem dieser romantisches Interesse entwickelte.

Außerdem sind Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin", 2022), Catherine Keener ("Being John Malkovich", 1999), George Carroll ("Gone Baby Gone", 2007), Jacob Lofland ("Maze Runner"-Filme) und Harry Lawtey ("The Pale Blue Eye", 2022) mit von der Partie.