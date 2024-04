Läuten bald die Hochzeitsglocken bei den Schumachers? Jetzt spricht Ralfs Sohn David

David Schumacher (22) und seine Freundin Vivien Keszthelyi (23) sind bereits seit sechs Jahren ein Paar. © Screenshot/Instagram/davidschumacher_official

"Das hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch nicht mal einen ordentlichen Sitz, um Geld zu verdienen", gibt der Sohn von Cora (47) und Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (48) in einem Gespräch mit RTL ehrlicherweise zu.

Kennengelernt habe sich das Paar über eine gemeinsame Freundin, anschließend habe man dann über Instagram geschrieben. "Es hat von Anfang an gepasst und passt jetzt noch immer", erklärt David, doch zunächst gab es das eine oder andere Problem zu überwinden.

Denn da beide noch nicht volljährig waren, musste man schauen, wo man sich trifft. Am Ende fiel die Wahl auf Wien, was genau in der Mitte von Budapest und Salzburg liegt, wo der heute 22-Jährige mit Vater Ralf gewohnt hat.

Mittlerweile wohnen David und Vivien zusammen in Österreich. "Wir sehen uns jeden Tag", so die Ungarin über den aktuellen DTM-Piloten.