Lange Haare und Rauschebart: Welcher Musik-Star besingt denn hier seine Fans im neuen Look?

Vermutlich haben es die eingefleischten Fans bereits an den zahlreichen Tattoos, seiner Augenpartie oder der einzigartigen Stimme erkannt: Tatsächlich singt hier kein geringerer, als Zayn Malik (31) – ehemaliges Mitglied der britischen Erfolgs-Boyband "One Direction".

Erst kürzlich, im Mai dieses Jahres, hatte Malik sein neues und gleichzeitig viertes Album "Room Under The Stairs" veröffentlicht.

Die Reaktionen unter dem Video fielen durchweg positiv und zu Gunsten des Sängers aus. Nicht nur lobten die Online-Nutzer Maliks sanfte Stimme ins Unendliche. Auch sein neuer Look kam derartig gut an, dass einige User ihn sogar nach seiner Haar- und Bart-Routine fragten.

Von dieser Platte stammt übrigens auch der Song "Shoot At Will", den er am Freitag für seine Fans im neuen Look online performte.