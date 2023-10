Lange vor Oscar-Drama: Jada und Will Smith haben sich vor vielen Jahren heimlich getrennt!

Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste: Während Will Smith scheinbar die Ehre seiner Ehefrau verteidigen wollte, waren er und Jada bereits längst nicht mehr zusammen!

Der Ohrfeigen-Eklat liegt bereits über ein Jahr zurück. © Robyn Beck / AFP

Da das Oscar-Drama – das übrigens zur Folge hatte, dass Will Smith für zehn Jahre von allen Oscar-Zeremonien ausgeschlossen wurde – bereits ein Jahr zurückliegt, heißt das also, dass die beiden mittlerweile seit mehr als sieben Jahren ohneeinander durchs Leben gehen. Richtig?

Ganz so einfach scheint es nicht.

"Wir sind immer noch dabei, es herauszufinden", so Jada darüber, wie die Zukunft der Ehe aussehen soll. "Wir haben wirklich viel zusammen durchgemacht. Wir empfinden einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie das für uns aussieht."

Jada und Will gaben sich 1997 das Ja-Wort während einer kleinen Zeremonie in Baltimore. Damals war die heute 52-Jährige bereits mit dem gemeinsamen Sohn Jaden (heute 25) schwanger. Zwei Jahre später kam Tochter Willow (22) zur Welt. Zudem hat Will noch seinen Sohn Trey (30), der aus der Ehe des Hollywood-Stars und seiner Ex-Frau Sheree Zampino (55) stammt, mit in die Beziehung gebracht.