Larissa Neumann vor großer Prüfung: Darum ist die 24-Jährige "Richtig, richtig aufgeregt!"

Frankfurt am Main - Als Model und Influencerin ist Larissa Neumann (24) schon länger erfolgreich, doch nun nimmt die Frankfurterin einen weiteren Karriere-Schritt ganz konkret ins Visier - und sie gibt offen zu, dass sie deshalb "richtig, richtig aufgeregt" sei.

Larissa Neumann (24) war nicht nur bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen, sondern auch bei "Kampf der Realitystars". © Screenshot/Instgaram/tigerlariz

Die Ex-Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" wandte sich am heutigen Mittwoch mit einer Instagram-Story an ihre Fans.

Denn: Larissa, die schon seit mehreren Jahren Marketing und Medienmanagement studiert, hat sich schon vor einigen Tagen zur Bachelorprüfung angemeldet.

Am Mittwochvormittag erreichte sie nun eine E-Mail der Fernuniversität, mit der ihr mitgeteilt wurde, "dass heute der offizielle Start ist".

Von heute an habe sie zwölf Wochen Zeit, ihre Bachelorarbeit abzugeben. Damit sei "der Endspurt" ihres Studiums erreicht. Doch die 24-Jährige ist deshalb nicht wirklich erfreut, wie sie unumwunden zugab.