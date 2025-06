Nach GNTM-Finale: Larissa Neumann hat "letzte Worte" und Appell

Nach dem Finale von Germany's Next Topmodel wandte sich die ehemalige GNTM-Kandidatin Larissa Neumann (25) am Freitagmittag mit einem Appell an ihre Fans.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das Finale von "Germany's Next Topmodel" ist vorbei, die beiden Sieger stehen fest. Ex-Kandidatin Larissa Neumann (25) war bei der Liveshow am Donnerstag dabei. Darauf zurückblickend wandte sich die Frankfurterin am Freitag mit "letzten Worten" und einem Appell an ihre Fans.

Alles in Kürze Larissa Neumann war bei GNTM-Finale dabei.

Sie dankt für ihre Zeit bei GNTM.

Ihr Leben hat sich durch GNTM verändert.

Sie appelliert an Fans, Castings zu wagen.

Stolz präsentierte Larissa Neumann (25) ihr Outfit für das GNTM-Finale in einem Instagram-Reel. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz "Oh mein Gott! Was war das gestern?", begann die Influencerin ihr Statement, das sie um die Mittagszeit in zwei Instagram-Storys veröffentlichte. Sie habe noch "ein paar letzte Worte zu GNTM", bevor sie zurück nach Frankfurt am Main fahre. "Es war gestern so toll!", schwärmte das Model, der Abend sei "eine zwölf von zehn" gewesen. Doch der Besuch des GNTM-Finales war für Larissa auch ein "crazy Gefühl", kehrte sie damit doch an den Anfang ihrer eigenen Karriere als Person des öffentlichen Lebens zurück: Die Frankfurterin war Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" 2020. Jan Böhmermann AfD schießt gegen Böhmermann und fordert Absetzung Der Besuch der Final-Show habe "Flashbacks" bei ihr ausgelöst und sie sei rückblickend "sehr, sehr dankbar" für die Zeit bei GNTM, denn ihr ganzes Leben habe sich dadurch verändert.

Larissa Neumanns Outfit fürs GNTM-Finale auf Instagram

Larissa Neumann: Casting-Teilnahme kann Leben "um 360 Grad drehen"