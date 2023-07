"Unfassbar respektlos": Model holt nach Beleidigung zum Gegenschlag aus

Berlin - Die Fans von Model und Influencerin Larissa Neumann kennen die 23-Jährige als fröhliche, freundliche und manchmal auch freche junge Frau, doch die Wahlberlinerin kann auch anders, wie sie am gestrigen Donnerstag in ihren Instagram-Storys mit Nachdruck bewies.

Model und Influencerin Larissa Neumann (23) bereitet sich aktuell auf einen Halbmarathon vor und lässt ihre Fans via Instagram daran teilhaben. © Screenshot/Instagram/tigerlariz

Larissa, die noch in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, als sie 2020 als Kandidatin der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens wurde, hat kürzlich entschieden, dass sie bei einem Halbmarathon mitlaufen möchte.

Die rund 177.000 Instagram-Follower des Models können seitdem mitverfolgen, wie sich die 23-Jährige auf diese sportliche Leistung vorbereitet. Ein Nutzer der Social-Media-Plattform nahm dies allerdings zum Anlass, um Larissa eine dreiste Beleidigung als Direktnachricht zukommen zu lassen.

Das Model machte dieses Mobbing in ihren Storys öffentlich: "Ich bin ja kein Experte, aber dürfen Schwangere bei einem Halbmarathon mitmachen ...? Oder schaut das nur so aus?" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst).

Danach wandte sich die Berlinerin mit einer Story direkt an den Verfasser der Botschaft wie auch zugleich an die Gesamtheit ihrer Fans - und sie holte zu einer beachtlichen Standpauke aus.