19.06.2026 09:39 Laura Hofmann klärt über TV-Job auf: So ist die Arbeit mit Ehemann Jonas vor der Kamera

Moderatorin Laura Hofmann und Ehemann Jonas stehen im Rahmen der WM 2026 zusammen vor der Kamera. Fällt dem Ehepaar der kuriose Job schwer?

Von Maurice Hossinger

München/Köln - Als Ehepaar zusammen vor der TV-Kamera - kann das gut gehen? Moderatorin Laura Hofmann (32) hat über ihre ganz besondere Situation rund um die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada aufgeklärt.

Derzeit steht Jonas Hofmann (33) noch bei Bayer 04 unter Vertrag. © Swen Pförtner/dpa Seit etwas mehr als einer Woche läuft fernab des großen Teichs die Weltmeisterschaft, um für die nächsten vier Jahre einen neuen König des Fußballs zu finden. Damit hat auch die 32-Jährige hautnah zu tun. Denn gemeinsam mit Ehemann und Bayer-Profi Jonas Hofmann (33) steht die baldige Zweifach-Mama zusammen bei Magenta TV vor der Kamera. Im Gespräch mit RTL hat sie jetzt verraten, dass die Besetzung alles andere als normal für sie sei. "Es ist für uns beide eine spannende Situation", deutet die ehemalige Sky-Moderatorin an. Promis & Stars Große Sorge um ARD-Kommissar: "Watzmann ermittelt"-Star muss Fuß amputiert werden Speziell der Alltag des gemeinsamen Sohnemanns lebe für die Dauer des Turniers von jeder Menge Abstimmung, stellt sie klar. "Mit unserem Sohn vor Ort müssen wir als Familie natürlich gut organisiert sein. Jonas und ich müssen uns den Rücken freihalten. Wir sind ein eingespieltes Team."

Laura Hofmann startet mit TV-Lacher in die WM