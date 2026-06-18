Wieder gemeinsam vor der Kamera: Diese Kult-Schauspieler drehen Fortsetzung

Hamburg - Bjarne Mädel (58) und Olli Dittrich (69) stehen erneut gemeinsam vor der Kamera.

Bjarne Mädel (58, 2.v.r.) und Olli Dittrich (69, r.) stehen gemeinsam für den zweiten Teil der Komödie "Prange" vor der Kamera. © NDR/Thomas Leidig/NDR / Das Erste/obs

Noch bis Mitte Juli drehen die beiden deutschen Kult-Schauspieler in Hamburg die Fortsetzung der Komödie "Prange", wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.

Der Film "Prange 2" soll voraussichtlich schon Ende des Jahres im Fernsehen laufen und in der ARD-Mediathek abrufbar sein.

Und worum geht's diesmal? Nachdem der muffelig-motzige Ralf Prange (Bjarne Mädel) mit dem goldenen Herzen im ersten Teil der Literaturverfilmung das Herz der Postbotin Dörte (Katharina Marie Schubert, 49) erobern konnte, hat er nun mit dem Alltag in dieser frischen Beziehung zu kämpfen.

Und nicht nur das. Der Vermieter hat außerdem das ganze Haus gekauft und meldet plötzlich Eigenbedarf an. Das können Prange und sein Nachbar Horst Rohde (Olli Dittrich) sich so nicht bieten lassen.

Die in einer Art Hassliebe miteinander verbundenen Nachbarn schmieden Pläne, die eigentlich nur schiefgehen können.