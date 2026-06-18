Purple Disco Machine muss Auftritte nach Hörverlust absagen

Dresden - Purple Disco Machine muss die Notbremse ziehen! Der Grammy-Preisträger sagt seine kommenden Konzerte wegen Hörproblemen ab.

Purple Disco Machine (46) wird bis Mitte Juli nicht mehr auf der Bühne zu sehen sein. © IMAGO/Italy Photo Press

Wie der Dresdner DJ am Donnerstagabend in einem Post auf Instagram schrieb, werde er bis Mitte Juli nicht mehr auf der Bühne stehen können.

Grund für die Konzert-Absagen seien Probleme mit seinem Hörvermögen: "In den letzten drei Wochen hatte ich mit Tinnitus und einem plötzlichen Hörverlust zu kämpfen."

Tino Piontek (46), wie der DJ mit bürgerlichem Namen heißt, kämpfe bereits seit 25 Jahren mit Tinnitus, doch nie sei es so schlimm gewesen wie jetzt.

Auch wenn er sich die Entscheidung, seine Auftritte abzusagen, nicht leicht gemacht hätte, müsse er nun auf den Rat seines Arztes hören und seinem Körper Zeit zur Erholung geben.

"Glaubt mir, wenn ich sage, dass ich mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Meinen Verpflichtungen nicht nachkommen zu können, fällt mir unglaublich schwer – besonders im Wissen, dass so viele von euch geplant hatten, zu kommen und mich zu sehen", heißt es in dem Beitrag weiter.