Laura Maria Rypa berichtet von Geburt: Ärztin war kurz davor, zu drastischem Mittel zu greifen

Köln - Laura Maria Rypa (27) ist dank Söhnchen Leano Romeo aktuell glücklicher denn je. Ihren Fans gibt die Influencerin seit der Geburt ihres Sprösslings regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama - und verriet jüngst erste Details zur Geburt des Kleinen.

So wollte ein User von der 27-Jährigen wissen, wie lange die Geburt des kleinen Erdenbürgers gedauert habe. "Ich war elf Stunden im Krankenhaus, bis der Kleine da war", berichtete Laura - und verriet noch mehr! Denn ganz reibungslos lief die Entbindung nicht ab.

Am Sonntag meldete sich die gebürtige Düsseldorferin dann mit einer Fragerunde bei ihrer Community, in der ihre Follower der Neu-Mama allerhand Fragen stellen konnten. Die meisten drehten sich dabei natürlich um Söhnchen Leano, der rund sechs Wochen zu früh zur Welt gekommen war.

Ihre Community hält Laura dabei täglich up to date, berichtet beispielsweise von erfolgreich überstandenen Arztbesuchen oder teilt niedliche Kuschel-Momente mit der ganzen Familie.

Inzwischen hat die 27-Jährige sich voll ans Leben als Mama gewöhnt und genießt jede Sekunde mit ihrem Baby in vollen Zügen, wie sie ihren rund 787.000 Instagram-Fans bereits mehrfach verraten hatte.

Laura Maria Rypa (27) verriet ihren Instagram-Fans, dass sie sich noch zwei weitere Kinder wünscht. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

"Hast du den Kleinen ganz normal entbunden?", hakte ein anderer Fan in der Fragerunde genauer nach, woraufhin Laura erklärte, dass sie zwar eine natürliche Geburt hatte, diese jedoch nicht ganz problemlos vonstattenging.

"Die Ärztin war kurz davor, Leano mit der Saugglocke zu holen", berichtete die Influencerin. Dabei handelt es sich um ein Instrument der Geburtshilfe, das in der Regel nur dann eingesetzt wird, wenn das Baby schon im Geburtskanal steckt und allein nicht weiterkommt. So weit kam es in Lauras Fall jedoch nicht, wie sie weiter offenbarte. "Zum Glück hat es ohne [Saugglocke] funktioniert."

Die Strapazen der Geburt sind nun wohl längst vergessen. So genießen die Neu-Kölnerin und ihr Verlobter derzeit die Kennenlernzeit mit ihrem Baby, das nach Lauras Aussage wohl nicht das letzte des Paares bleiben wird. "Ich will mit Sicherheit noch zwei Kinder", verriet die 27-Jährige ihren Fans außerdem in dem Q&A.