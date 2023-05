Laura Maria Rypa erklärt, warum sie ihre Hündin Akira abgegeben hat

"Ich kriege öfters die Frage, wo Akira hin und wieder ist", hatte die Neu-Kölnerin offenbart und erklärt, dass die Fellnase sich zurzeit in der Obhut eines Hundetrainers befinde, wo sie Kontakt mit vielen anderen Artgenossen hat.

Das nahmen einige Fans nun zum Anlass, genauer bei Laura nachzuhaken und sich zu erkundigen, wo die Vierbeinerin zurzeit eigentlich steckt, wie die 27-Jährige in ihrer Story verraten hatte.

Während Zwergspitz-Dame Mia noch am Donnerstag in der Story der Influencerin (beim Sonnen) zu sehen gewesen war, blieben Aufnahmen von Hündin Akira zuletzt aus.

So gibt Laura ihrer Community nahezu täglich Einblicke in ihren Alltag und hält die Kamera dabei auch immer wieder auf ihre beiden Vierbeiner, die sie nun bereits seit einigen Jahren begleiten.

Hündin Akira genießt die Zeit im Rudel, wie Laura Maria Rypa (27) erklärte. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Für ihre Vierbeinerin sei die Zeit bei dem Hundeprofi unerlässlich, wie Laura weiter erklärte - auch, wenn einige ihrer Fans sich wohl fragten, wie die Influencerin "bloß ihren Hund abgeben" könne, wie sie mutmaßte.

"Akira kennt es schon von Anfang an, und es ist für sie unfassbar wichtig, im Rudel zu sein", stellte die 27-Jährige klar und schob hinterher: "Ich glaube, jeder Hundebesitzer weiß selbst, was am besten für seinen Hund ist."

Obwohl Laura ihre Hündin demnach in den besten Händen weiß, ist die Sehnsucht nach der Fellnase groß. "Ich freue mich schon, wenn Akira wieder zurück ist", wie die ehemalige Düsseldorferin außerdem verriet.