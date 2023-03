Laura Maria Rypa erlebt Schrecken in der Nacht: "Musste gucken, ob mein Sohn noch am Leben ist"

Köln - Laura Maria Rypa (27) erlebte jüngst mitten in der Nacht einen gehörigen Schrecken - dank Söhnchen Leano Romeo! Bei Instagram schilderte die Influencerin den Vorfall.

Laura Maria Rypa (27) geht voll in der Mutterrolle auf. © Instagram/lauramaria.rpa

Der kleine Sprössling der Influencerin und Sänger Pietro Lombardi (30) wächst und gedeiht seit seiner Geburt im vergangenen Dezember prächtig, wie Laura ihren mehr als 790.000 Instagram-Fans regelmäßig auf ihrem Kanal zeigt.

So ist der Knirps der schönen Blondine beinahe täglich - meist wohlbehütet in einem Tragetuch - in ihren Storys zu sehen und begleitet Laura auf Schritt und Tritt - egal ob bei Spaziergängen mit den Hunden oder beim Aufbau von neuen Möbeln.

Laura geht dabei voll in ihrer neuen Rolle als Mama auf und macht keinen Hehl daraus, wie glücklich sie seit der Geburt ihres Sohnes ist.

Die kleine Familie ist inzwischen ein eingespieltes Team, doch ausgerechnet eine eigentlich positive Erfahrung sorgte jüngst für einen gehörigen Schrecken bei der 27-Jährigen!

Am Donnerstag berichtete Laura in ihrer Story von dem Vorfall, der sich in der Nacht zuvor ereignet hatte und offenbarte gleich zu Beginn: "Ich bin immer noch verwirrt und ein bisschen sprachlos!"