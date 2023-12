Laura Maria Rypa passiert Flughafen-Kontrolle: Plötzlich muss die Polizei anrücken

Düsseldorf - Laura Maria Rypa (27) war jüngst in einen kleinen Zwischenfall an einer Flughafen- Sicherheitskontrolle verwickelt, zu dem schließlich sogar eine Polizeibeamtin hinzugezogen wurde. Bei Instagram erstattete die Influencerin Bericht.

Laura Maria Rypa war kürzlich ohne ihren Verlobten Pietro und Sohnemann Leano unterwegs. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Laura war in dieser Woche auf ein Event nach Berlin eingeladen worden, reiste dort allerdings ohne ihren Verlobten Pietro Lombardi (31) und Söhnchen Leano (elf Monate) an.

Während ihr Liebster daheim sich um einige organisatorische Dinge kümmern musste, die unter anderem das neue Haus der kleinen Familie betrafen, wurde der gemeinsame Sohn bei den Eltern der 27-Jährigen untergebracht. Das hatte die Influencerin ihren mehr als 825.000 Fans in ihrer Story verraten.

Am Mittwoch ging es dann schon wieder zurück Richtung Heimat, Laura landete am Abend schließlich am Düsseldorfer Flughafen. Noch vor Ort berichtete die junge Mutter allerdings von einem kleinen Zwischenfall, der sich zuvor am Berliner Flughafen ereignet hatte.

So hatte die 27-Jährige erst kurze Zeit vorher Muttermilch abgepumpt und wollte die kostbare Flüssigkeit - sicher verstaut - mit in den Flieger nehmen. An der Sicherheitskontrolle wurde sie allerdings nicht direkt durchgelassen, wie sie nun offenbarte.