Schwangere Laura Maria Rypa im Gefühls-Chaos: "Aufregung, aber vor allem Respekt"

Laura Maria Rypa (28) erwartet zurzeit ihr zweites Kind. © Instagram/lauramaria.rpa

Laura Maria freut sich zurzeit auf ihr zweites Kind, hat bis zur Geburt jedoch noch reichlich Zeit.

Die Influencerin ist noch ganz am Anfang ihrer zweiten Schwangerschaft und gibt ihren mehr als 850.000 Fans auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig Einblicke in ihre besonderen Umstände.

So auch am Sonntag, als Laura ihre Anhänger wieder einmal zu einer kleinen Fragerunde einlud. Ihre Community interessierte sich dabei vorrangig für das Befinden der Verlobten von Sänger Pietro Lombardi (31) und ergriff nur allzu gern die Gelegenheit, ihr Idol mit Fragen zu löchern.

"Wie fühlst du dich in der zweiten Schwangerschaft?", hakte beispielsweise ein Follower genauer nach, woraufhin Laura entgegnete: "Bis jetzt geht es mir besser, als in der Schwangerschaft mit Leano, aber aktuell habe ich extrem Sodbrennen und weiß nicht, was ich machen soll." Egal was Laura zu sich nehme - "dieses Brennen und die Schmerzen sind Horror", wie sie offenbarte.

Ein anderer Fan wollte hingegen von der 28-Jährigen wissen, wie es hinsichtlich ihrer Gefühle in Bezug auf ihre baldige Rolle als Zweifach-Mama aussehe, woraufhin Laura nicht lange fackelte und einen ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben gewährte!