Laura Müller meldet sich nach Geburt auf Instagram: Wird sie ihren Sohn zeigen?

Cape Coral (Florida, USA) - Am Montagmorgen verkündeten Laura Müller (22) und Michael Wendler (51) ganz stolz über die sozialen Medien, dass sie endlich Eltern geworden sind. Nun hat sich die frischgebackene Mama erstmals nach der Geburt auf Instagram gemeldet.

Auch Wendlers Tochter Adeline (21) freute sich für die frischgebackenen Eltern und schrieb ganz emotional in englischer Sprache: "Willkommen geliebter Bruder! Von heute bis zum Ende unserer Tage bin ich hier, um dir zu helfen, dich zu führen und dich zu beschützen, so gut ich kann. [...] Selbst wenn wir meilenweit voneinander entfernt sind, werde ich dich immer lieben."

Neumama Laura bezeichnete die Geburt ihres ersten Kindes als den "schönsten Tag" und das "schönste Geschenk" ihres Lebens, wie sie am Montag auf Instagram mitteilte. Der kleine Rome würde das Paar zu den "glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt" machen.

Rome Aston heißt der kleine Fratz, der vor einigen Tagen in den USA zur Welt gekommen ist.

Laura war kurz nach der Geburt wieder auf OnlyFans aktiv. © Rolf Vennenbernd/dpa

Und das soll künftig auch so bleiben, wie Laura in ihrer Instagram-Story mitteilte: "Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir bitten unseren Wunsch auf Privatsphäre zu respektieren."

Schade, denkt sich da vielleicht der ein oder andere. Schließlich wollte die 22-Jährige schon nicht ihr Babybäuchlein auf Instagram zeigen. Dies konnten nur diejenigen sehen, die auf OnlyFans dafür bezahlten.

Wer aber glaubt, Laura wäre auf der Erotikplattform wegen ihres Neugeborenen nun nicht mehr aktiv, der irrt gewaltig. Kurz nach der Geburt hat die gebürtige Tangermünderin nämlich schon wieder etwas gepostet.

Fans, die dem Paar auf OnlyFans folgen, dürfen sich also weiterhin auf heißen Content von Laura freuen.